受到防控疫情影響，大陸今年5月明確各地方中高風險疫情區域、或因疫情防控實施靜態管理7日以上區域，實施階段性緩繳企業社會保險費（五險一金）政策，澎湃新聞12日報導，安徽、山東兩省，近日率先決定，將可緩繳對象，從原本中高風險、或實施靜態管理所在縣市區城，擴大到全省實施，將社保費緩繳延至明年底。

安徽省人社廳11日發布消息，省人社廳、省發改委、省財政廳、省稅務局等部門決定延長緩繳企業養老保險、失業保險、工傷保險費補繳費時間，優化經辦服務，發揮階段性緩繳社會保險費政策的效果，促進保市場主體保就業保民生。

安徽省將優化社會保險費緩繳經辦服務，通過部門數據共用等方式將符合緩繳政策企業納入「白名單」，企業線上申請，實現「即申即享」，減輕企業事務性負擔。未納入「白名單」的企業，可線下向參保地社會保險經辦機構申請辦理，使階段性緩繳社會保險費政策惠及更多市場主體。

安徽省人社廳提醒，階段性緩繳社會保險費政策到期後，企業補齊緩繳社會保險費的時間延長至2023年底。企業可以在2023年底前採取分期或逐月等方式補繳緩繳的社會保險費。補繳期間免收滯納金。

澎湃新聞報導，此番安徽省明確社保費緩繳延至明年底。同樣採取這一做法的還有山東省。

據山東官媒齊魯網12日消息，近日山東省人力資源和社會保障廳等5部門印發通知，就進一步做好階段性緩繳社會保險費政策實施工作，在緩繳社保費政策實施範圍和經辦服務等方面進行優化調整，進一步加速釋放政策紅利，促進保市場主體保就業保民生，助力穩住經濟大盤。

山東方面明確，在政策實施地域範圍方面，由原來的中高風險疫情區域或因疫情防控實施靜態管理7日以上區域所在縣區，擴大到全省。擴大範圍後，全省5個特困行業、17個行業所屬困難企業及生產經營困難的全部中小微企業，約84萬戶參保企業均符合緩繳政策範圍。

在緩繳期滿後費款補繳時限方面，山東省人社廳等部門明確，對於企業在緩繳期滿後一次性繳納費款有困難的，可申請分期繳納，最遲於2023年年底前補繳到位，補繳期間免收滯納金。

今年5月，大陸中央明確實施階段性緩繳企業社會保險費政策，其中，以個人身分參加企業職工基本養老保險的個體工商戶和各類靈活就業人員可以自願暫緩繳費，並在2023年底前補繳。

除了緩繳延期，緩繳政策也進行了擴圍。在對餐飲、零售等5個特困行業實施階段性緩繳養老、失業、工傷三項社保費政策的基礎上，緩繳政策擴大到農副食品加工業、紡織業等17個困難行業。