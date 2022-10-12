盧秀燕操作「Kingspray塗鴉模擬器」，玩起虛擬街頭塗鴉，逐一在台中市徽上繪上各種圖樣，玩得欲罷不能。(林欣儀攝)

推廣電競運動，「2022台中電競嘉年華」10月21到23日將在弘光科技大學登場，台中市政府12日舉辦啟動記者會，市長盧秀燕現場體驗「虛擬街頭塗鴉」，玩得不亦樂乎，她表示，在官方推動、學校支持及人才輩出的情況下，電競運動近3、4年在台中開花結果，未來盼打造台中成為電競基地。

盧秀燕與台中市府運動局長李昱叡、中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮及台中市電競戰隊代表一同按下啟動鈕，象徵「2022台中電競嘉年華」活動正式開跑。盧秀燕說，過去許多家長因不了解電競而反對，她就任後開始催生電競嘉年華，首年還動用市長第二預備金舉辦，在各界支持下，台中市電競運動蓬勃發展。

盧秀燕表示，台中市持續舉辦電競嘉年華，讓這項運動開花結果，台中的選手在全國運動會電競項目中抱回個人、團體金牌，青年高中隊伍也在今年《傳說對決ACS校園聯賽》奪冠；台中因政府的方向正確、學校持續推動且成立相關科系，再加上學生人才輩出，電競競賽屢創佳績，台中的體育政策就是要打造酷運動、酷城市。

在主辦單位安排下，盧秀燕當場操作「Kingspray塗鴉模擬器」，玩起虛擬街頭塗鴉，逐一在台中市徽上繪上各種圖樣，玩得欲罷不能，她更笑說，覺得自己很有電競天分，學習一下子就能上手，或許未來還能被培植成為不老電競選手。

李昱叡表示，電競運動已被亞運列為競賽項目，台中市盼推廣全民參與，今年電競嘉年華除有校園盃的《英雄聯盟》、《傳說對決》與市民盃《傳說對決》等賽事，還將推出經典電玩街機、結合籃球運動的Switch《NBA2K 熱血街球場》等體驗活動，活動現場還規畫交流攤位，邀民眾共襄盛舉。