王子與輪椅羽球選手胡光秋同場競技，體驗輪椅艱辛。（脊髓損傷社會福利基金會提供）

林思宇確診不克出席，以線上拍照錄影方式響應公益。（脊髓損傷社會福利基金會提供）

邱勝翊（王子）今（12日）出席「挺勇敢WeGoTogether」起跑記者會為脊髓損傷傷友發聲，經歷過很多次運動傷害的他回憶，三歲時曾想拿電視後面的呼拉圈，卻在搬電視不小心砸到腳造成骨裂，打石膏了一陣子，而他在參加《全明星運動會》時，也扭傷右腳腳踝，韌帶撕裂傷，當時因帶傷上陣留下後遺症，近期天氣變化，腳就會酸，在激烈運動後也會疼痛。

另一位愛心大使林思宇（宇宙）因突然確診無法出席，只好預先錄了影片支持，她在影片中表示，「非常抱歉沒有辦法親自出席公益記者會，原本想可以和王子一起出席展現默契、體驗傷友的艱辛。」小時候就是學校田徑隊的她，曾因腳踝韌帶斷掉不能再代表學校比賽，「很難過挫敗，還好有朋友、家人陪伴，沒有他們無法這麼快走出來。」也因此很能體會傷友的艱辛。

2人在參加《全明星》時被粉絲敲碗在一起，王子今讚宇宙是很棒的女生，「很期待在運動會以外的合作」可惜這次無法同台，他笑虧：「很會挑時間。」同時也喊話：「希望她好好養身，多喝水，我們等下紅隊要聚會，她前幾天說不能來很可惜，原本今天是要全到，有在約其他的時間。」

王子還爆料林思宇是她看過少數酒量比他差的人，「我是喝半杯啤酒就會立刻趴下睡覺，不知道發生什麼是的人，但她的酒量更差，2、3口啤酒就不行。」笑虧她喝酒後變得很無聊，不講話。

王子今在台上坐輪椅打羽球，體驗傷友的不便，他也感嘆現在和年輕時體力真的有差，就連幫毛弟慶生，到凌晨2、3點時就承受不住想睡覺，「20幾歲慶生回家都是天亮，現在連打球都會喊要休息一下。」談及《全明星》第四季，他說：「郭哥很厲害，黃隊氣勢如虹，在場上很霸氣，滿期待接下來比賽。」下半年有戲劇跟節目的規劃，應該很快就會跟大家見面。

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