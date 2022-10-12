屏東海生館自製的〈連假後不想上班的企鵝圖鑑〉在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館自製的〈連假後不想上班的企鵝圖鑑〉在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館自製的〈連假後不想上班的企鵝圖鑑〉在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館自製的〈連假後不想上班的企鵝圖鑑〉在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館自製的〈連假後不想上班的企鵝圖鑑〉在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

隨著台劇《台北女子圖鑑》熱播，各種圖鑑哏圖也如雨後春筍般冒出，就連企鵝也跟風，屏東海生館自製的《連假後不想上班的企鵝圖鑑》在網上掀起討論，網友大讚可愛有哏又中肯，還笑稱「聽到上班就裝死鵝不就是我」，直呼超有共鳴。

近期在台劇《台北女子圖鑑》的影響下，以歸類法製圖鑑哏圖，堪稱是時下最新潮的行銷手法，為此，屏東海生館也緊跟潮流，在國慶連假結束後推出《連假後不想上班的企鵝圖鑑》，以「聽到上班兩個字就『裝死鵝』、『吵架鵝』、『望天鵝』、『買醉鵝』」與「一進辦公室就睏到不行鵝」等哏圖深獲網友喜愛。

網友稱，這些「鵝」實在太萌太可愛，且每隻「鵝」都句句說到心坎裡，實在中肯又有哏，如「望天鵝」說的什麼時候才能被錢砸到鵝、什麼時候能不用去上班鵝、看看我吧老天鵝，太有趣了！

屏東海生館表示，企鵝圖鑑的推出，不僅是為跟上潮流，更想要延續國慶連假的熱度，讓遊客即使回到上班崗位也能心繫可愛的企鵝，想著再度回到海生館看看，希望藉此再掀入館熱潮。