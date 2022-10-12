根據美國勞工部發布的最新提案，可能迫使高度仰賴零工經濟的企業將外送員與司機列為員工，而非業務承包者。若該案獲得批准，叫車服務商、餐飲配送業者的人力成本勢必大增。

受此打擊，上述業者周二股價全倒地，Lyft、優步股價各崩12.02％和10.42％，DoorDash重挫近6％。

Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）指出，「這顯然是零工經濟的一大打擊，可能徹底撼動商業模式，造成一些重大的結構性調整。」

美勞工部指出，最新獨立承包者法規旨在「保護勞工的基本權益」，讓僱主能更適當地將員工分類，並提到「最主要的關鍵在於，以經濟現實面來看，這些勞工是否經濟上倚賴於僱主提供的工作（這將列為僱員），或是自己經營事業（列為獨立承包商）」。

優步聯邦政府事務部主管伍特斯（CR Wooters）指出，「在經濟動盪不安之際，拜登政府持續聆聽逾5,000萬人的心聲至關重要，這些人在我們這類企業裡找到賺錢的機會。隨著此案進展，我們期待與政府、勞工部長華爾希繼續有建設性的對話。」

Lyft周二在部落格發文指出，該法不會立即影響業務，預料在最終法案拍板之前還有相當長的程序，呼籲聯邦政府與立法者應該多聽取多數以及不同族群司機的看法。

DoorDash稍晚發表聲明，強調該草案的修正應不會改變司機的狀態，「目前這是程序的第一步，預料這項規則不會改變我們業務模式以及獨立承包者的地位。我們將不斷地與勞工部、國會、其他利益相關者交涉，尋找讓承包商既可維持彈性又可獲得福利、法律保障的解決方法。」