A股12日上演V型反彈，英大證券李大霄表示，13：09分開始，一股神秘的力量，瞬間將大盤拉升，這絕非偶然。不排除有外力作用於市場，值得高度重視。

上證指數12日最多跌45點或1.53％，低見2,934點後有買盤進駐，大盤回升，以全日高位收市，收報3,025點，升45點或1.53％。深成指當天最多跌175點或1.66％，低見10,402點，其後止跌回升，亦以全日高位收市，收報10,838點，漲260點或2.46％。

李大霄指出，「觀察到多個股票資金流入時間比較一致，估計並非散兵游勇所為。而且竟然提前結束午休，還是比較少見的」。他指出，美股三大股指夜期也在開始蠢蠢欲動，估計今晚在激烈的多空搏殺中多方會出手反擊。

李大霄說，「截止到14：15分，揚眉吐氣收復3,000點，這次3,000點之下，只待了兩天！4月份待了4天，和之前待1,000天不可同日而語，異常珍貴的3,000點之下的美好時光，短暫且珍貴。若沒有不可抗力越來越難再出現。只可惜絕大部分人都不會珍惜。當然僅限好股票」。