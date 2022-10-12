楊鎮浯競選辦公室並祭出高額獎金，只要有人舉證成案起訴就會提供10萬、經一審判定有罪50萬元的檢舉獎金，希望能還給金門一個乾淨選舉的空間(于家麒攝)

石兆瑉(左)表示，不實的謠言已足以毀損楊鎮浯之名譽，競選總部才不得已做出按鈴申告的舉動(于家麒攝)

選舉將至，謠言滿天飛？！尋求連任的金門縣長楊鎮浯近日於社群軟體頻遭言論攻擊；因不堪其擾，楊鎮浯競選總部今(12)日下午向金門地檢署提告網友林茂林誹謗罪及意圖使候選人不當選散布虛構事實罪，同時祭出檢舉獎金50萬，以端正選風。

今日下午三時，楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉在發言人陳向鑫及縣黨部書記長陳汶強等人的陪同下，前往金門地檢署按鈴申告，告發民眾林茂林日前經由LINE社群發表：「這一屆總預算聽說5-6百億，拿1％就有5-6億政治獻金，分配給選民一票一萬，金門總投票才不足五萬票，楊有富爸高手操盤，怎能不當選！賄選賣官疑雲重重，沒有拿到錢的朋友，站出來投福海！」之貼文，已足以毀損楊鎮浯之名譽，進而損害選民投票行為之正確性。

石兆瑉表示，林茂林此舉已明顯違反刑法第310條第1項或第2項之誹謗罪，與公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人不當選散布虛構事實罪。現任縣長楊鎮浯原本不欲追究，但近來坊間甚至有人刻意散播「楊鎮浯做一任縣長貪污了數十億」之不實謠言，所以競選總部才不得已做出按鈴申告的舉動。

石兆瑉也說，只要有人舉證成案起訴，該競選辦公室就會提供10萬、經一審判定有罪50萬元的檢舉獎金，希望能遏止此一歪風，還給金門一個乾淨選舉的空間。

對此，被提告的林茂林回應，楊鎮浯先生只是登記，未通過候選人審查及公告前，還不是正式候選人；既然參選人要提告，他本人謹守分際靜待司法處理。