DT668蒸汽火車9點從彰化車站出發，同時間一班EMC717區間車進站，新舊機關車頭並列。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車途經大甲溪鐵道橋。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車約12點抵達通霄車站，大批鐵道迷與媽祖信徒在月台捕捉她的身影。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車在9點從彰化車站出發，約12點抵達通霄車站，吸引大批信徒與鐵道迷爭睹。（黃子明攝）

白沙屯媽祖鑾轎由轎班扛著走過鐵軌進到第二月台。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車約12點抵達通霄車站，休息整補一個小時後，媽祖鑾轎由轎班扛著走過鐵軌進到第二月台。（黃子明攝）

DT668蒸汽火車約12點抵達通霄車站，休息整補一個小時後，媽祖鑾轎由轎班扛著走過鐵軌進到第二月台，在大批信徒簇擁下登上第一節車廂。（黃子明攝）

DT668國王號蒸汽火車駕駛員抵達通霄車站立即開始整補檢查相關設備。（黃子明攝）

回到白沙屯車站後，媽祖先為DT668老火車頭與鐵路行車安全祝禱，大批信徒與鐵道迷爭相敬拜媽祖及拍攝蒸汽火車相互推擠，現場秩序亂成一團，幸經廟方交通組志工與警方疏導，媽祖鑾駕才得以順利離開月台。（黃子明攝）

回到以媽祖意象為造型的白沙屯車站後，媽祖鑾駕在車站大門為鐵道安全祝禱並停留30分鐘讓信徒膜拜。（黃子明攝）

回到白沙屯車站後，媽祖信徒夾道歡迎並合十迎接聖駕。（黃子明攝）

回到白沙屯車站後，大批信徒在火車站前馬路上排隊跪地鑽轎腳。（黃子明攝）

媽祖聖駕返回拱天宮時，廟方撒放大批彩帶，為活動畫下句點。（黃子明攝）

海線鐵路今年通車100年，台鐵舉辦系列活動慶祝，位處該鐵道線上的苗栗白沙屯拱天宮媽祖也來共襄盛舉，媽祖11日搭乘DT668蒸汽火車，鑾轎從通霄車站上車，回到白沙屯車站下車，這也是白沙屯媽祖的首度火車之旅，許多媽祖信徒也跟隨搭乘護駕。

今天活動由三媽領軍出巡，先到通霄市區遶境祈福，隨後在通霄車站參加慶祝活動，媽祖鑾轎登上變形金剛舞台車與信徒見面，站內也販賣鐵道相關文物及紀念品，吸引滿滿的鐵道迷到場拍攝記錄；DT668蒸汽火車在9點從彰化車站出發，約12點抵達通霄車站，休息一小時休息並加水完成整備，媽祖鑾轎由轎班扛著走過鐵軌進到第二月台，在大批信徒簇擁下登上第一節車廂，隨即發車返回白沙屯。

回到白沙屯車站後，媽祖先為DT668老火車頭與鐵路行車安全祝禱，大批信徒與鐵道迷爭相敬拜媽祖及拍攝蒸汽火車相互推擠，現場秩序亂成一團，幸經廟方交通組志工與警方疏導，媽祖鑾駕才得以順利離開月台，出站後並在車站大門停留30分鐘讓信徒膜拜，另有大批信徒在火車站前馬路上排隊跪地，等待媽祖起駕後鑽轎腳，在返回拱天宮途中，不斷有信徒持續鑽轎腳及燃放鞭炮迎駕，抵達拱天宮時，廟方撒放大批彩帶，為活動畫下句點。