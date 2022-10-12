九合一選舉倒數，前高雄市長韓國瑜啟動助選全國行程，預計20日將為國民黨台北市長參選人蔣萬安站台，有成新母雞趨勢。國民黨主席朱立倫晚間受訪表示，國民黨每一位都是重要的助選員、母雞，都可以扮演很重要的角色，黨都歡迎。

朱立倫說．不管韓國瑜或中央助選團每位成員、黨前主席、副主席，都希望大家一起來幫忙，當然大家都知道國民黨現在還有非常熱門的最強母雞新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，就是要這樣大家一起來讓黨提名候選人能獲更多支持。

至於之後黨舉辦的造勢活動是否邀韓國瑜？朱立倫表示，每一個活動都會邀不同對象，但總是大家分進合擊，也許有些場合會碰到，也可能大家分到不同地方，像有些黃道吉日大概有幾十場邀請，真的很難分配，大家分進合擊是最好辦法。

對於桃園市長選舉選情，朱立倫說，10月8日南區競選總部成立大會後，大家不僅非常團結，且現在都在全力拉票、催票，士氣愈來愈高。朱說，後續一場要比一場好，10月22北桃園競選總部成立大會壓力也很大，希望要超越南桃園。

此外，朱立倫也提到，11月還有兩場大型的造勢活動，包含黨中央主辦的選前黃金周北北基桃，以及張善政競選總部的選前之夜，希望桃園能在大家團結下，藍天再現，團結勝選。

朱立倫說，張善政個人條件，包含學經歷與人品等各方面，實在強過對手太多，呼籲桃園人現在也可以慎重思考，尤其最近桃園人說，又不是選現任市長鄭文燦，是選在桃園很少看到的立委鄭運鵬，大家對張的好感度會愈來愈高。

至於子弟兵要接任張善政繼選總部發言人，朱立倫表示，在各個直轄市，找一些市議員候選人做發言人是很正常的事，但他相信張會有自己的規劃、安排，黨中央都尊重候選人。