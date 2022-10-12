民進黨新北市長參選人林佳龍今(12)日下午在新北市新莊出席「觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會」成立大會，現場不僅超過2000人出席力挺，桃園市長鄭文燦、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台日關係協會會長蘇嘉全、後援會總會長立委陳歐珀、立委何欣純、張宏陸等人也現身表達支持；林佳龍強調，未來新北市府會率先對向日本高校生、姐妹友好城市發起來台旅行，並提出當選後會編列4年100億元觀光發展基金。

林佳龍在致詞時，先邀請在場的出席者「給彼此一個掌聲」；他說，今天能夠在此相聚是感動的一刻，大家一起撐到今天，明天國門就要開放，能夠在國門開放前一天，組成觀光旅宿交通運輸後援會，大家心情一定五味雜陳，「回首過去因為疫情全球蔓延，讓我們差一點滅頂，我們撐過來了」！

林佳龍提到，他最近也將這幾年與觀旅界共同奮鬥的體驗寫成新書，紀錄大家在這三年來走過的路，「人是活在希望裡，沒有更好的明天，沒辦法度過煎熬的2年9個月」，不只是要回顧，更要展望未來，展現「拍斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。

林佳龍說，相信相信來台灣的人都會愛上台灣，這幾天大家感受到日本京都橘高校吹奏樂部高中生「橘色惡魔」的威力，他們很多人以後想來台灣念大學，未來要趕快讓日本高校生修業旅行能愛上來台灣，往後日本觀光客應接不暇，未來他在新北市會率先做起，向日本高校生、姐妹友好城市發起來台旅行，並呼籲政府應加碼補助，同時新北市未來也會編列4年100億觀光發展基金。