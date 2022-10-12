運輸類股第一家，貨代業者中菲行（5609）12日董事會決議實施庫藏股，轉讓股份予員工，預定10月14日到12月13日自集中市場買回300萬股，買回區間價格為43.5元～104.3元，買回股分占已發行股份總數比率2.2％，預估買回總金額約31.78億元。

市場解讀，近期台股跌跌不休，許多公司價值被低估，股價太委屈，實施庫藏股具有象徵意義。

中菲行9月自結集團營收為30.78億元、年減19.8％；累計前三季營收為331.14億元、年增28.8％，其中空運業務貢獻集團營收54.8％、海運業務貢獻集團營收41.5％。全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰，中菲行預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握優質客戶，在市場下滑時仍然保持相當的貨運量，在美國、加拿大、荷蘭、印度、中國、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆有一定幅度成長。

法人表示，8、9月海運價量雙雙下修，但空運運價相對有穩定支撐，第四季進入電商消費旺季，可以觀察蘋果新機銷售效應搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品的市場需求，為空運添增急單的動能。