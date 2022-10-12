中共第十九屆中央委員會第七次全體會議（十九屆七中全會）9日上午在京召開，今日（12日）閉幕。全會公報表示，中共十九大以來確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，更加緊密團結在以習近平為核心的中共中央周圍。

全會還總結十九屆中央紀律檢查委員會的工作稱，各級紀律檢查委員會忠實履行黨章賦予的職責，堅決貫徹中共自我革命戰略部署和全面從嚴治黨戰略方針，持之以恆落實中央八項規定精神，嚴明政治紀律和政治規矩，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，強化政治監督，深化政治巡視，推動落實全面從嚴治黨政治責任，整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，完善黨和國家監督體系，深化紀檢監察體制改革，提高規範化法治化正規化水平，建設忠誠乾淨擔當的紀檢監察隊伍，紀檢監察工作高質量發展取得新成效。

公報最後稱，全會分析了當前形勢和任務，深入討論全面建設社會主義現代化國家的若干重大問題，為召開中共第二十次全國代表大會作了充分準備。至此，也標誌著10月16日即將召開的中共二十大一切準備就緒。