中科管理局12日舉辦「2022年1-8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎」記者會，得獎攝影作品在中科管理局1樓大廳展出。(中科管理局提供／林欣儀台中傳真)

受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用，持續驅動半導體產業發展，中部科學園區今年1至8月營業額創歷年新高，達到7706.03億元、較去年同期的6676.41億元成長幅度達15.42％，且其中積體電路產業營業額最高、達到6502.94億，其次則為光電產業的848.84億、精密機械產業222.17億元。

展現亮眼成績，中科管理局12日舉辦「2022年1-8月營運成果暨發現中科之美攝影比賽頒獎」記者會，局長許茂新表示，高科技發展是園區成長的引擎，中科管理局長期致力於營造園區公共藝術及環境景觀，希望創造兼具科技、生態與人文特色的科學園區，透過攝影競賽也體驗「園區與社區」的友善互動，為中科未來發展蓄積更深厚的人文底蘊。

中科管理局指出，這次攝影競賽吸引800多件作品參賽，經評選選出首獎、銀獎、銅獎、12名佳作及20名特別獎，其中首獎為參賽者張琨輝的作品「夕照美景」，呈現后里園區公共藝術「飛躍AI-I」在夕陽餘暉下的不同樣貌，35幅得獎作品目前在中科管理局1樓大廳展出。

而針對今年1至8月營業額創下歷年新高，中科管理局分析園區產業後認為，5G、AI、車用電子及資料中心等需求持續增加，促使晶圓代工價格調漲，再加上手機新機拉貨，使得積體電路產業營業額成長26.78％。

此外，光電產業則是在2021年宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，今年前半年雖受到終端消費市場需求轉弱、面板價格下跌及中國封控措施等影響，營業額衰退31.94％，但光電產業廠商仍持續布局高附加價值市場，盼維持產業競爭力；至於精密機械產業也因零件及設備需求回溫等效應，營業額成長14.10％。