楊冪曾和男星劉愷威結婚5年，分開後兩人成為合作父母，共同撫養女兒小糯米。近日，劉愷威被拍到與女子牽手，身分疑是小18歲、曾官宣結婚的女星尤靖茹。對此，尤靖茹立即發自拍闢謠，經紀人也為她澄清。

一名網友在社群平台爆料，表示自己在北京慢跑，巧遇大明星劉愷威，發現他牽著戴帽子的短髮女散步，兩人都沒有戴口罩，網友從外觀判斷短髮女就是演員尤靖茹，強調當時不是拍戲現場，並放上照片佐證。

網友拍下劉愷威跟疑似尤靖茹的女子牽手散步。（圖／小紅書）

不過，尤靖茹去年曾公開已婚喜訊，所以部分網友對於該爆料抱持懷疑的態度。對此，原PO留言強調：「女方我看得清清楚楚就是尤，大家說尤結婚了，不可能，那就不能離了嗎！」至於網友質疑劉愷威怎可能沒戴口罩，原PO回應：「我也是納悶他倆的高調，可能我們住得太偏僻！你們愛咋說咋說，我眼見為實！」

緋聞傳開後，許多網友開始議論紛紛，尤靖茹的經紀人稍早發文否認：「我們家美麗的長髮小尤～造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」強調尤靖茹現在是長髮，跟照片中的短髮女子並不相符。

隨後，尤靖茹也在微博PO自拍澄清：「長髮小尤在寧波集中隔離ing，捅鼻子捅得我腦仁疼…疫情期間大家都做好防護，還有，造謠可是要負責任的。」照片中，尤靖茹確實留著長髮，且定位位置在浙江。截稿為止，劉愷威目前尚未對緋聞做出回應。