民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今接受廣播節目《POP大國民》蔡詩萍專訪，談及選舉，稱自己和國民黨參選人張善政互相都是最強對手，面對張頻被稱「佛系」選舉，鄭運鵬笑說：「我也很溫和啊！」重申相信中央和地方政績會讓大家肯定，喊話：「若覺得桃園跟國民黨執政差很大，請繼續支持鄭運鵬！」

鄭運鵬說，自己和張善政互相都是最強對手，不管任何競爭者他心態上都尊重，不過話鋒一轉又批張不如想像中「佛系」，像是說他是妖魔鬼怪、沒有民意基礎，「我都3屆立委怎會沒民意基礎！」感嘆張會跟新人議員參選人起鬨，直斥扣對手帽子不是好做法，可以用公共事務去質疑，但不需要貼標籤。

「我本來不覺得他是這種人！」鄭運鵬也說，張善政對桃園成績都是否定的，姿態很高，好像大家都跟他不同類，雖然自己跟張都是台大土木前後畢業，但可以互相尊重，不是每個人都要走學術路線，他也提到最近國民黨群組內傳他2016年剛當選立委質詢看守內閣時期的張善政，自己也是以禮相待，強調桃園絕非一無是處，應該就事論事。

鄭運鵬說，選舉建立在2個滿意度之下，中央跟地方滿意度是基本盤，不諱言常常勝敗在中央，像是2014國民黨受中央執政拖累翻盤，2018年小英上任也因改革太多導致民進黨選舉不利，直言地方是做越多、支持度越高，但中央倒過來，改變規則多，受害就會大聲講話，然受益者卻不會，都是蔡總統要承擔、要付出代價的。

鄭運鵬也舉例，像是跟美國關係，牽涉到萊克多巴胺的開放，執政黨都要挺過去，另外雖然近來股市有跌，但回溯到當初馬交棒時才8000點，小英執政穩定回升到1萬以上，都是以前優勢，雖然現在從1萬8掉下來，執政者要承擔，還是較國民黨執政穩定，國家大方向跟施政對桃園都是正面加分的，相信市民會比較前後期，選擇讓桃園變好的延續。