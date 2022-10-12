大陸廣東省東莞市日前警方在巡邏時，發現有名男子身無分文、居無定所，四處流浪撿回收物過生活，經警方查詢之後，發現該男子身分證早已遺失，且進一步發現男子在20年前曾考上「重點大學」，但是因為沉迷於網路遊戲，便離家出走，已和家裡人沒聯絡，後續警方透過多方努力，終於在9日早上和義警服務隊合作，將男子送回位於湖南省的家裡。

綜合陸媒報導，廣東省東莞市警方在巡邏時，發現1名男子無法提供有效的身分訊息，經進一步訊問之後，得知男子叫做阿龍，身分證早已遺失，身上沒有半毛錢，也居無定所，阿龍平時四處流浪，靠著撿回收物為生。

警方透過多方管道聯絡，協助男子回到湖南省的家。（翻攝自微博）

阿龍向警方表示，自己2022年考上「重點大學」後，因沉迷於遊戲，而離家出走，已經有20年沒回家，早就和家人失去聯繫「沒臉回家」；後續警方透過多方找尋，終於聯絡到阿龍位於湖南省的家人，9日早上，阿龍就在警方和義警服務隊的幫助下，踏上了回家的旅程。

消息在網路上曝光後，網友對於阿龍的經歷也不禁感嘆「真是一手好牌打得稀爛」、「家裡人就想你要好好活著」、「主要是逃避現實」、「不知道該說些什麼」、「一厥不振，跟他家裡的環境應該有很大的關係」、「難以置信，這20年他和家裡人都是怎麼過來的」、「不敢想像二十年」、「真的能理解，當時沉迷網路遊戲的人很多」。