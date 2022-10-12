台大剛完成新任校長遴選，學校未來最大的挑戰之一在於國際排名是否能回升。英國《泰晤士高等教育》特刊（THE）今(12)日公布2023年世界大學排名，台大今年名列第187名，比去年的113名退步74名。校方回應，會持續努力，唯有步伐跨得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。
論及今年排名，台灣的研究型大學幾乎都退步。台大說明，在THE的5大指標中，台大在許多項目的客觀數字實際值比去年進步，但問卷類項目的主觀互評分數，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，但「國際化」指標的表現分數較去年提高，且「國際合著論文比例」仍穩定成長，顯示本校教師研究實力獲國際學術社群肯定。
台大指出，從這次評比中可以窺知，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多，這顯示出不僅是得砥礪自我有所進步外，且步伐跨得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。
台大強調，校方會持續努力，藉由臺大人的群策群力，提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，加強國際化及與研究機構的合作研究，以提高台大的國際學術界的能見度與影響力。
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