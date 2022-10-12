國發會今（12）日表示，台灣獲歐盟邀請已於8日正式加入「隱私及個人資料保護聯合宣言」（Joint Declaration on privacy and the protection of personal data），共同宣示促進印太、歐洲等地區促進可信賴的資料流通。

國發會說，該宣言係由歐盟發起，並由歐盟、澳洲、科摩羅聯盟、印度、日本、模里西斯、紐西蘭、韓國、新加坡、斯里蘭卡於今年2月22日在巴黎舉行的印太合作論壇上共同簽署，台灣、泰國與菲律賓於本月加入。

國發會說，此宣言旨在提升個人資料保護及隱私標準、促進國際合作，並以下列要項作為努力目標：

一、完整規範私部門及公部門的法律框架及政策。

二、個資保護核心原則，例如：合法性、公平性、透明度、目的限制、個資最小化、限制個資保留、個資安全及問責。

三、個人可行使權利，例如：近用、更正、刪除、自動化決策相關的保護措施。

四、國際傳輸的保障措施，透過對流通個資的保護，以強化跨境之自由流通。

五、獨立監督機關監督及有效救濟。

國發會說，我國加入此項宣言，藉由此一國際合作機制可強化與歐洲、印太等地區國家的合作與交流，展現政府推動安全可信賴的個人資料保護與跨境流通環境的決心，達成兼顧數位經濟發展與人民權益保障目標。