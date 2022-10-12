萊茵金屬公司(Rheinmetall)表示，第一批提供給捷克的豹2A4主戰坦克(Leopard 2A4_已經抵達，除主戰坦克外，還有一批布法羅3式裝甲救援車(ARV 3 Buffalo)。捷克將原本的蘇式坦克捐給烏克蘭，豹2A4就彌補這部分的空缺。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這是根據德國政府的「Ringtausch」裝備交換計劃，根據該計畫，萊茵金屬公司提供捷克共和國主戰坦克和其他軍事裝備，雙方代表已在布拉格簽訂了合約。

另一方面過來，捷克軍方將向烏克蘭贈送軍事裝備，除了坦克，還包括彈藥以及培訓、備件服務包等。發貨時間定於2022年12月，到2023年底全部完成。

「Ringtausch」是德國政府與北約盟國合作制定的一項支持烏克蘭決策，具體來說，北約成員國向烏克蘭提供蘇聯時代的重型裝備，可換取現有的西方軍事系統。因此參加的當然是前華沙公約國家，比如捷克、波蘭等等。

豹2A4是1985年到1992年間生產的，是早期版豹2的最終型態，它的產量最大，達到2500輛；並且有許多豹2用戶在購買後續豹2(A5~A7)後，將退役的豹2A4送返德國封存，這使得Ringtausch計畫，主要就是提供豹2A4。雖然它的平均壽命已達30年，但是它的防護力與火力仍在水準之上。