樂團「茄子蛋」吉他手阿德、「TRASH」頤原及北流董事長黃韻玲等人12日出席記者會，宣布將在YouTube頻道「DMT Studio Taipei official」推出新企劃「頤原宇宙新世界-IR篇」。茄子蛋主唱阿斌近期因為聲帶嚴重受傷，導致全面停工，甚至日前茄子蛋被爆出解散，阿德今否認解散一事，直言團員們仍保持聯繫，也沒人退出群組。

阿德也表示，「沒有怨言、沒有感到不開心，本來就有休息的心理準備」，他之前都知道阿斌聲帶受傷，必須要好好休息，團隊們開會討論後達成休息的共識，目前沒設定回歸日期，持續都有在溝通討論、未來要怎麼運作等問題。

茄子蛋3位團員現階段給自己放長假，阿德說：「努力精進自己，努力練琴，休團中，只是沒有在表演而已。」至於休團期間經濟狀況？阿德笑說，一直都有存錢習慣，「在生活上沒有差異，但時間變多了，有時間練功，多嘗試新事物。」

阿斌近日在網路上數度收到不明人士的死亡威脅，阿德透露，阿斌目前狀況算Ok，希望提醒網友注意自身言行，還開玩笑說：「他也有在下面威脅其他網友。」頤原也分享過去有遇過較激進粉絲，笑虧「是沒有拿武器，就是衝撞門，要把門撞開想要見TRASH。」

「頤原宇宙新世界-IR篇」計畫同步串連臺灣五大表演場域，除北流表演廳外，此次擴大採集範圍至臺灣各大指標型場館，如國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，由專業聲音取樣師前往採樣該場域的空間感及音場。

北流董事長黃韻玲表示：「北流致力扶植產業並培育人才，期望透過IR技術的推廣，用科技展現臺灣的音樂軟實力。」。節目主持人、同時也是「TRASH」樂團團長頤原提到：「這次節目的拍攝相對以往困難許多，場地及拍攝團隊都比以往龐大複雜，好在有很多人的努力跟幫忙才得以完成這次的計劃，希望這個前端技術可讓更多人理解，並在未來被廣泛使用。」