民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧近期舉行多場青年座談，進一步提出安心成家、臨時托育等青年政策。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣長參選人許淑華12日指出，其論文以自己治理南投市經驗做研究，具原創性，未來將以市政經驗出發，透過創生等方式打造南投縣的幸褔繁榮。民進黨籍對手蔡培慧則舉行青年座談，拉攏年輕選票，允諾提升就業創業條件、廣建社會住宅，為雙薪家族提供24小時托育服務等，吸引更多青壯年返鄉或來南投發展。

許淑華表示，逢甲大學成立已一甲子，有一定學術地位，近來審定其論文，不僅承受各界壓力，審定結果公布，還慘遭質疑和輿論攻擊，她對母校感到很抱歉，她的論文通過審定，不見得有助於選票，不過有助於提升國民黨全體士氣，接著按照自己的步伐繼續往前走，11月26日準備迎接勝利。

許淑華說，她的論文以自己擔任南投市長期間辦活動行銷南投做研究，當時舉行「南投意麵王」、「黑葉荔枝節」等，成功打響南投意麵知名度，其論文與關係人的研究報告，不管是內容、章節安排及論文核心皆有差異。未來將以治理南投市的經驗出發，發掘南投縣各鄉鎮的特色，透過地方創生與新創結合，復興地方產業、創造就業機會，開創南投縣的幸褔繁榮。

「南投縣必須有留住青年的本錢。」蔡培慧說，她舉行青年座談，有年輕媽媽要照顧孩子不能來參加，選擇寫信表達對南投升級的期待，讓她很感動。她認為，首先要讓青年有更多元的就業機會，透過新設工業園區、引進工研院設置軟體科技研發基地，發展高科技服務產業聚落，並鼓勵產學合作讓各產業升級，注入新的經濟動能。

蔡培慧強調，南投有了工作機會，也要讓青年安心成家，所以在南投、草屯、埔里、竹山四大鄉鎮興建1000戶只租不賣的社會宅，設置國民運動館、共融公園等設施，還為雙薪家族提供24小時托育服務等，吸引更多青壯年返鄉或來南投發展。