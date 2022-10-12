大高雄商圈市場攤販12日成立後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，這是高雄市長選舉有史以來首次商圈、夜市、市場聯合成立後援會，副總統賴清德也到場替陳其邁輔選，這是陳其邁首場平日公開造勢晚會，也是賴清德此次選舉第1次南下替陳其邁站台，現場破千人到場支持，氣氛相當熱絡。

陳其邁表示，他上任市長後，遇到新冠肺炎疫情，所以他開始拚防疫，由於菜市場、夜市、商圈是最貼近生活的地方，市府在市場、夜市、商圈發放超過20萬劑快篩，希望大家安穩度過疫情，且可以維持正常生活。

陳其邁指出，市府在疫情趨緩後，也相當重視經濟振興，因此也增加商圈行銷費用，並改建老舊市場、鼓勵年輕人進駐，讓菜市場除了保留原有風貌，還增添新元素，目的就是要讓攤商、商家過好生活。今年的選舉比較冷，大家更要去投票，支持認真打拼且永遠與大家站再一起的市長。

賴清德表示，陳其邁在新冠肺炎流行期間，不僅將傷害降到最低，更配合中央發放的振興五倍券，推行高雄券、夜市商圈券、旗津券，有效振興高雄經濟，此外，這2年來，高雄的財政、失業率也都也很大的躍進，希望大家支持陳其邁連任，為高雄再拚4年。