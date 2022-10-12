中國信託商業銀行本月創新財富管理會員制度，中國信託銀行財富管理會員往來金額除認列往來存款、基金、保險外，個人往來總額達新臺幣50萬元的「創富家」及家庭往來總額達新臺幣600萬元的「首富家」以上等級會員，更能加計房屋及信用貸款餘額的四成，升等財富管理會員等級，同時全面提升個人及家庭會員首富家以上手續費優惠次數，可享多達48項櫃臺服務手續費優惠。

中信銀行陸續推出「創富家」、「首富家」、「鼎富家」、「傳富家」、「臻富家」財富管理會員制度，資產涵蓋範圍從新臺幣50萬元到1.5億元以上，為業界最廣。中信銀行指出，目前持有貸款的財富管理客戶中，近六成為25至45歲的三明治族群，正處於家庭理財規劃需求高峰時期；資產新臺幣3000萬元以上的高資產客戶為有效活用資金，兩成仍有貸款需求。

因此，中信銀行特別擴大財富管理服務對象，讓持有本公司房屋及信用貸款的客戶可成為財富管理會員，享有專業、全方位的理財服務，資金運用更適切，建構更完整的理財規畫，推出首週，上萬名客戶立即享升級權益。

此外，同步強化高資產客戶權益回饋，往來總額超過新臺幣1500萬元的中信銀行「鼎富家」以上客戶，由資深專家團隊打造全方位、客製化理財，提供交通禮遇、健康管家、家庭管家、禮賓侍從服務、高爾夫擊球優惠等。其中，交通禮遇可兌換品項高達6種，包含機場接送、高鐵票券、機場貴賓室、國內機票、航空類型信用卡年費折抵、中華航空華夏哩程；往來總額超過新臺幣3000萬元的中信銀行「傳富家」則新增全臺8家高爾夫球場擊球優惠，高規格的尊榮服務再升級。財富管理客戶可於網路銀行及行動銀行即時查詢會員身份與相關權益，線上預約專屬理財服務，可望高度提升與客戶的黏著度。

自金融監督管理委管會2005年開放財富管理業務後，財富管理成為各家銀行重點業務。中信銀行從權益優惠、專業團隊、服務完善的財富管理會員服務，升級成具規模且高度客製化的財富管理2.0服務。未來將持續創新產品與流程，優化客戶體驗，落實普惠金融，滿足全客群需求，建置共好與永續的全方位金融服務。