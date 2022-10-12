漢神巨蛋舉辦GRAND OPENING PARTY宣告10／12盛大開幕。（柯宗緯攝）

南台灣百貨龍頭漢神巨蛋近日與品牌砸15億元，進行開館以來最大規模改裝，面積近5500坪的大型改裝，從1樓至4樓及貴賓廳呈現嶄新風貌。週年慶10月13日起至11月8日登場，為期28天業績上看28億元，今年不送汽車，最大獎豪送53萬頂級船票。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介指出，此次改裝重點在強化精品，首創精品女鞋專區、精品品牌升級旗艦店型，並引進精品美妝及運用科技輔助試妝、保養，全館共124家高雄獨家品牌，打造與世界潮流同步接軌的購物商場。

漢神百貨總部數位行銷本部協理袁永慧指出，今年週年慶目標28億元，較去年26.6億，成長5.6％，相信以目前改裝情形，有信心可以達成。

袁永慧表示，疫情方面，今年來客超過去年來客，顯示民眾對於疫情比較平穩心態，消費力道蠻強勁的，也預期年度業績可以達到預算目標，甚至比去年更成長。

漢神巨蛋此次改裝將國際精品陣容全面升級，含括全新旗艦店型的LOUIS VUITTON、GUCCI、BOTTEGA VENETA，以及於此次特別引進服飾的SAINT LAURENT，另有首次登場的法國時尚品牌巴黎世家BALENCIAGA和英國著名時裝品牌Alexander McQUEEN。

還有南部獨家的義大利知名的奢侈品牌VERSACE也預計11月中旬盛大開幕！更領先全台首創精品女鞋專區，匯聚JIMMY CHOO、MINOSHIN、RENE CAOVILLA等夢幻美鞋品牌，打造從頭到腳的精緻美感。

此外，並引進眾多獨家頂級美妝香氛品牌，包含高雄消費者期盼已久的TOM FORD、以及全球坪數最大的Hermès Parfum ＆ Beaute store，更有高雄獨家的英國貴族御用PENHALIGON’S香水、紐約高級訂製香水LE LABO，和被譽為英國No.1奢華護膚品牌ELEMIS，加上高雄獨家的百年頂級護膚品牌HR–Helena Rubinstein和DARPHIN、Aesop、JO MALONE、ALBION等共49櫃眾多品牌。

二樓所進駐的南部獨家加拿大頂級運動時尚品牌lululemon已於5月盛大開幕；而三樓的日本最大規模婚戒專門品牌I-PRIMO也於4月擴大改裝，成為結婚新人首選；四樓獨家引進ROBINMAY包包，vacanza假期飾品，並首創開設南部百貨第一家「耳夾專賣所」，以全新店裝提供全方位完善的服務內容。

漢神巨蛋店長冨永展矢表示，漢神巨蛋配合此次改裝週年慶期間將祭出品牌獨家優惠、滿千送百消費回饋和限量哆啦A夢卡友來店禮等豐富的活動內容，力拚週年慶買氣，全力達成業績。