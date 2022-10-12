民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今接受廣播節目《POP大國民》蔡詩萍專訪，認為林智堅退選風波已平息，參選至今無人主動跟他提起這件事，他也坦言八德羽球場對他選情一定有影響，面對3個打1個，他強調，不管幾個人參選，「單一席次選舉我過半就不用擔心有人比我高！」會持續努力爭取支持。

鄭運鵬說，以大家的關注度來看，林智堅退選已不是「事件」，強調「參選不需要勇氣，退選處理事情才需要！」諷刺有些很在意論文爭議的朋友，很多人的論文狀況比林智堅還糟糕，林智堅主要是提供資料給另一位學長才爆發爭議，但從他參選至今2個月，都沒有人主動跟他提這件事，或許影響部分年輕人觀感，導致不支持民進黨或他，但他覺得比例不高，數度重申過去挺林智堅的話語，沒有一句話是需要收回的，如果認為他要負連帶責任也會尊重。

鄭運鵬不諱言八德國民運動中心天花板坍塌挨批「綠豆渣工程」對他一定會有影響，但他強調對手的批評都和實際使用者感受「差很大」，桃園升格後從0個運動中心到現在有10個，八德運動中心是其中一個，但羽球場天花板塌沒有重大傷亡、結構也沒受影響，樓下現在都還能正常使用；自己選區的蘆竹國民運動中被稱有鐘乳石、電梯壞等，也和使用者落差大，直指政府建設多難免會有狀況，有保固的機制可以改進修繕，不是貪汙、也不是偷工減料，批挑戰者擴大無限上綱。

「不是操之在我的因素一向不去考慮！」面對3打1、尤其同黨前輩鄭寶清脫黨參選，鄭運鵬說，不管幾個人參選，只要自己過半就不用擔心，單一席次選舉，只要選票過半就不會有人比你高，不諱言投票不具名，無法判斷選票流動去向，也沒有一個候選人民調會是0，但相信市民會有判斷，自己努力減少負面，把對手當成最強狀態去參選打選戰。

鄭運鵬也提到自己承接2個人的政見，包括鄭文燦跟林智堅的，林過去參選的政見全都承接，他也提到像是自己的捷運三支箭，兒童樂園、養生樂活村、自媒體及青創基地，過去也曾提供給林智堅。

鄭運鵬也再提自己3個大搶工計畫，短期大搶客讓台灣觀光客留下來在地消費；中期大搶工，延續且加碼鄭文燦安薪讚計畫，廣招全台青年做滿半年多領基本工資26400元，投入缺工產業再加碼3萬元，若再加上甲、乙級證照3萬元補助最高可領86400元；長期大搶才，桃園有護國群山的上下游，要透過半導體學院培養人才，讓護國群山落腳桃園，強調桃園腹地夠大，發展園區沒問題。