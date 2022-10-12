樂天網銀是第一家上線營業的台灣純網銀，12日獲得國際信評機構惠譽調升信用評等一級，也是第一家台灣純網銀獲得評等調升。

惠譽信評12日宣布，樂天國際商業銀行的信用評等升級為「A+（twn）」；評等展望「穩定」，評等調升理由來自四大因素的趨動：1、股東支援推動評級，2、臺灣市場具有戰略重要性，3、與母公司樂天集團的強大整合，4、共享品牌的價值貢獻。

惠譽指出，台灣樂天銀的國內長期評等調升，反映了惠譽認為在必要時，日本母公司樂天銀行 （樂天銀）提供支援的能力有所提升，而台灣樂天銀是日本樂天銀的第一家海外子公司，兩者共享同一品牌，且台灣對於樂天集團是一個策略性重要市場，具有成功的電子商務業務，惠譽認為台灣樂天銀與樂天集團之間的綜效，將逐漸地增強。

樂天銀行2021年1月開始營業，是金管會核發的三張純網銀執照之一。股東結構有日本樂天銀行持股50％，樂天信用卡持股1％，國票金控 （BBB/A+（twn）/負向評等觀察） 持股49％。樂天銀在日本數位銀行同業間，市場地位日益茁壯。截至2022年上半年底，台灣樂天銀總資產僅占日本母公司資產1％，因此惠譽認為任何需要的支援對於母公司影響有限。

惠譽表示，樂天網銀過去兩年的業務成長受到疫情與相關的旅遊限制，而受到阻礙。此外，該行在挑選客戶方面較為謹慎，以減少信用風險的曝險，即降低曝險機率。隨著新冠疫情限制逐漸鬆綁，尤其台灣自10月13日起邊境解封，樂天純網銀追求與樂天生態圈更加緊密的合作策略，惠譽認為，將能提升業務成長的前景。