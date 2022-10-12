MCM ULTRA 極致背包淡香精，產品主視覺。（MCM提供）

MCM ULTRA 極致背包淡香精，模特主視覺。（MCM提供）

德國品牌MCM自推出首款「經典背包」造型的中性香水，受到全球香氛迷的矚目，今年趁勢再推新作，打造新時代女性香氛力作「ULTRA 極致背包淡香精」，復刻經典的MCM Berlin Gold柏林金後背包，鍍上高貴典雅的香檳金色，宛如在時尚晚宴中華麗登場的超級新星。

MCM首款女性香氛 「ULTRA極致背包淡香精」，完美復刻深受品牌粉絲愛戴的「柏林金後背包」，卻又大膽突破窠臼，顛覆傳統的香水設計，開創屬於MCM女性香氛的鍍金時代！閃耀的香檳金色照映出了自信、樂觀、耀眼的女孩，MCM ULTRA邀請所有女孩擁抱自我個性和人生旅程，跳脫傳統束縛。

調香師Frank Voelkl運用大自然的天然香氣，調和出讓全球香氛迷聞之傾心的當紅小眾香水，他為MCM ULTRA精心研製出一款 喚醒所有感官的「木質花果」香調，他表示，「溫婉的茉莉花和晚香玉與薰苔調元素形成強烈對比，例如後調中的零陵香豆和苔蘚。花香與薰苔香氣相互交織，誕生了微妙的平衡，營造出一種不拘一格、充滿自我態度的女性特質。」 ULTRA極致背包淡香精於全台鋒恩香水專櫃及官網上市。