一般學校的合作社，不外乎是販售熟食、冷飲等基本的學生需求，而「台南女中合作社」不只管飽學生的肚子，還有專屬於南女中獨有的文創商品，舉凡水壺、小書包、悠遊卡、便當盒等，甚至還可以宅配到府，獨樹一格的經營方式，曾被網友譽為「全台最狂合作社」。

台南女中合作社前（10）日於粉絲專頁上發文，紀念一系列曾經出版過的商品，其中一張設計簡潔優雅的悠遊卡，吸引大批網友目光，紛紛敲碗希望還能購買，連台南市長黃偉哲都慕名而來，在底下留言：「請問，校友的爸爸也可以買嗎？」也笑翻眾人。

台南女中簡潔優雅的悠遊卡，吸引大批網友目光，連台南市長黃偉哲都慕名而來留言喊著想買。(翻攝自台南女中合作社臉書)

而日前黃偉哲生日，台南女中學生們曾在IG上發限動並tag市長，原來是學生們以「慶祝台南市長黃偉哲生日」為由，訂了鬆餅外送到學校慶祝，老師傻眼的笑說：「市長生日關你們什麼事？」，該則貼文讓黃偉哲親自留言且轉發至個人動態上，親民的作風，也大獲年輕學子們的歡迎與喜愛。