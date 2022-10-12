瓊瑤現身淡水滬尾藝文休閒園區，撫摸她種了超過30年的愛樹火焰木。（林淑娟攝）

瓊瑤現身淡水滬尾藝文休閒園區，撫摸她種了超過30年的愛樹火焰木。（林淑娟攝）

瓊瑤現身淡水滬尾藝文休閒園區，出席贈樹儀式。（林淑娟攝）

瓊瑤與藝術家孫女陳可嘉一起出席《多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界，可園的片片情深》微型文物展。（林淑娟攝）

84歲的知名作家瓊瑤，創作出無數動人的愛情故事，一向深居簡出鮮少公開露面的她，12日帶著26歲的年輕藝術家孫女陳可嘉現身淡水滬尾藝文休閒園區，出席贈樹儀式及「瓊瑤故事館」籌備小組主辦的拼圖展。瓊瑤今年3月遷出長住40年、位於台北東區的「可園」移居淡水紅樹林，也將她與另一半平鑫濤30年前共同親手栽植的鳳凰木、火焰木等贈與園區，讓愛樹得以長駐淡水河畔，她今一踏進園區，就忍不住開心撫摸這兩棵她朝思暮想的愛樹。

瓊瑤表示，她曾跟兒媳何琇瓊說「希望能夠在可園度過我的餘生，不要讓我搬家」，可是後來可園開始漏水、牆裂開，磚頭掉落，變成危老建築，不安全了，不再適合居住，加上她最在乎、最想保護的兩棵愛樹也找到一個比可園更好的地方、可以長得更好，所以她就願意搬了。她透露自己曾經偷偷到園區來看過愛樹，「我一直害怕它們活不了，搬樹時，看到根也鋸掉了，變成只有原來的3分之1，心想還能活嗎，今天看到那兩棵樹，很想掉眼淚」。

搬到淡水新居半年，瓊瑤說她住得還滿習慣，只是可能因為比較潮濕或是打疫苗的副作用，開始有點敏感，「其他都很好，很愛這邊，只是從7層樓的房子搬到這裡，生活範圍變小，很多東西必須放到倉庫，像狡兔有三窟，很多心愛的、有紀念性的東西都不知道放哪了。但將來都會在瓊瑤故事館中展出」。被問是否還會搬回改建後的可園原址，她說：「看上蒼還會給我多少歲月。如果還能搬，我會搬。我現在『窗外』有一片天，每天不是『幾度夕陽紅』，就是『煙雨濛濛』，對舊可園，是『聚散兩依依』！」巧妙將她的幾本經典著作書名用來比喻生活與心境。

84歲的瓊瑤看來氣色紅潤、身體硬朗，被關心健康狀況時，她說覺得很好，但最害怕失智，「因為平鑫濤的關係，自從他失智後就天翻地覆，我寫《雪花飄落之前》又被他的兒女用各種方法攻擊，都是謊言，但自己只能默默承受。人生就是這樣，面對生老病死本來就是一件大事。離開可園，對我也好，就是一種放下。我對自己的期望就是放下，能夠快樂，因為快樂才是人最重要的，不是金錢利祿名譽，讓生命真正有意義的，是快樂兩個字」。

她透露閒暇無聊時還是會寫一點生活點滴，最近瘋狂迷上用手機拍照，「不是拍我，是拍我住的地方外面的落日、海、天空，我很迷這件事，這變成我現在生命裡最重要的事！」她坦言偶爾會自拍，手機相機的美容效果拍出來比本人漂亮，就會自我安慰：「啊！ 我很漂亮、還不錯，畢竟80幾歲了還能拍成這樣」。

被問甄珍母子日前驚傳失聯2個月，瓊瑤說她跟甄珍並不熟、沒有聯絡，自曝倒是跟林青霞經常聯絡，兩人常聊的是文學，「她熱衷於寫作，常常問我小說應該怎麼寫，或她寫的文章會發給我看。我們很奇怪，那時用電影結緣，現在用文字再結緣」。她表示滿欣賞林青霞，「她在影視界那麼高峰、創造那麼多奇蹟，當她老了，開始學習另一項才能，就是寫作，很不容易。最初看她作品會說缺點在哪，後來就沒有了，覺得她有她表現的方法，而且她很努力地寫，我非常欣賞。很少有人轉行到另一行業，一直努力也不太求什麼回報，她出版3本了」。

瓊瑤之前因視力不佳，在醫生建議下不再玩臉書，也沒能再寫劇本，她說：「《還珠格格》每一個字都是我自己寫的，一字一字寫的，沒有找編劇幫忙，那根本不是人過的日子，尤其第二部很趕，我的一生不只寫小說，寫劇本字數已經超過小說了。」

對於瓊瑤擔心自己失智，外形神似范冰冰的孫女陳可嘉笑說：「我覺得不會，她說話這麼流暢，思路也非常清晰，誰說過什麼都記得，反而我們不見得記得住，她只是太過擔心而已。」陳可嘉眼中的瓊瑤奶奶很有自己的想法，而且很強烈，「她對我們都很好、很寵，但也是有點小脾氣，像她最近喜歡拍花草，但她過敏，有可能就是因為花草， 我們擔心她，但她選擇拍花草的快樂」。

淡水滬尾藝文休閒園區現正舉辦《多少秘密在其中：瓊瑤的拼圖世界，可園的片片情深》微型文物展，每一幅拼圖都是瓊瑤與孫女及家人一起完成，瓊瑤說，每一幅拼圖都有簽名、日期，都有她的回憶，「看了這些拼圖，有沒有一點點佩服我們的毅力？而且現在展出只是一部分，我最喜歡的四幅是一組的，我問他們為何沒有展出那一組，他們的理由是只簽名3幅，有一幅沒有簽名，所以沒有展出」。

而此次展覽，整體視覺設計均出自陳可嘉之手，她將十餘件源自不同時代瓊瑤作品的重要元素，以拼圖的意象整合成為主海報，配上選自經典瓊瑤名曲〈一簾幽夢〉的歌詞「多少秘密在其中」，別出心裁，引人入勝。陳可嘉亦將她最擅長的毛孩元素融入展場，讓她筆下的「小黑」與「大白」，再一次伴隨瓊瑤奶奶的流暢文字，引導參觀者欣賞全家人一片一片，細心完成的成長歲月、心情故事。

瓊瑤故事館籌備小組召集人，同時也是瓊瑤的兒媳、知名製作人何琇瓊表示，最初為了陪伴兩位孫女，「瓊瑤奶奶」竟就此踏入「拼圖」的幻千世界，「拼圖」也成為全家人共同的活動。後來孩子漸漸長大，家人們各自忙著自己的事業和生活，只有瓊瑤奶奶仍然以她無比的愛心和耐心，繼續一片一片，面對更宏偉、更具野心的挑戰。

最初和奶奶一同徜徉在拼圖天地的小孫女陳可嘉，如今是獨立創作的青年插畫家，也因她細緻的工筆畫風、充滿萌寵療癒感的暖心創作能量，使她足以勝任瓊瑤故事館的駐館藝術家。2018年，她和瓊瑤奶奶重新有了藝術上的交集，以自己的繪畫，配上奶奶的文字，出版繪本《小黑與大白》廣受好評。陳可嘉最新創作是《十二生肖為什麼沒有貓》， 「以前覺得小老鼠把貓咪推下去很過分，改編讓故事變得比較溫暖」，她笑說繪本故事她還可以，像奶奶這樣寫小說、寫劇本或製作戲劇她則無法。