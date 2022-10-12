南韓女團KARA出身的女星具荷拉，3年前輕生過世，讓外界都相當震驚與不捨，而她生前飽受前男友崔鐘範折磨，身心都受到很大創傷，今(12日)法院認定他必須對具荷拉的死負起責任，因此判他賠償遺屬韓幣7800萬元（約台幣170萬元）。

具荷拉生前不僅被崔鐘範毆打到子宮出血，還以要外流性愛影片威脅，讓她身心都受到折磨，而崔鐘範因毀壞財物、傷害、威脅、強迫遭判1年有期徒刑，而他涉嫌非法偷拍卻因罪證不足判處緩刑。

之後具荷拉哥哥不滿，認為妹妹是因為崔鐘範的威脅，身心折磨才走上絕路，因此透過民事訴訟提告，要求韓幣1億的精神賠償。而官司打了2年，今判決出爐，認定男方的不法行為，間接造成具荷拉的死亡，也帶給家屬極大的衝擊與傷痛，因此他必須負起責任，賠償「已逝具荷拉以及她的家人」韓幣7800萬元。

具荷拉2019年因遭崔鐘範家暴、威脅外流兩人性愛影片，兩人對簿公堂，而同年11月她在家中輕生，讓外界都相當不捨，如今男方再被判賠，粉絲也難過「遲來的判決」、「可惜具荷拉已經不在了」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980