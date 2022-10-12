中共二十大在即，經歷第四次台海危機之後，各國更關注未來的中共對台政策，也好奇中共拋出的探索「兩制台灣方案」將如何發展。學者判斷，習近平心中的「兩制台灣方案」包含三項元素：一國高於兩制、愛國者治台，以及台灣社經發展須依附於大陸的整體發展。

國立政治大學東亞研究所12日舉辦《一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視》新書發表會，政大東亞所特聘教授暨國關中心主任寇健文線上出席時做出上述表示。

寇健文指出，習近平抱持很強的「中華民族偉大復興」信念，因此他會加大促統力度。從告台灣同胞書40週年講話到第三次對台白皮書，習近平的促統輪廓已逐漸清晰，寇健文認為，習近平希望的「兩制台灣方案」有三項元素，第一是「一國高於兩制」，這代表包括主權領土完整、政治體制與發展等中國的核心利益必須滿足，再來討論兩制。

寇健文續指，第二個原則是「愛國者治台」，不被視為愛國者、支持統一者，將會被剝奪政治參與的權利。第三是，台灣的社會經濟發展必須依附在中國大陸的整體發展裡面，他解釋，第三次對台白皮書即寫明，在兩岸融合的過程中，大陸的經濟發展是主、台灣為輔。

寇健文強調，中共在二十大之後，會不斷在這方面推進；對北京而言，雖然說要民主協商，但有些基調是已經確定的，台灣只能在原則以外的其他部份去進行討論。寇健文因此擔憂，未來幾年，台灣面對的壓力會變得更大。