林佳龍今晚到板橋湳雅夜市掃街拜票。（王揚傑攝）

林佳龍今晚到板橋湳雅夜市掃街拜票。（王揚傑攝）

林佳龍今晚到板橋湳雅夜市掃街拜票。（王揚傑攝）

林佳龍今晚到板橋湳雅夜市掃街拜票。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（12日）晚7時與議員參選人黃淑君、石一佑、山田摩衣及市議員戴瑋姍到板橋湳雅觀光夜市掃街拜票，由於今天並非假日，入夜時又剛好下了一場雨，以致夜市裡人潮略嫌稀少，但林佳龍等人仍賣力拜票，向開門營業的攤商和逛夜市的民眾逐一問好，支持者也興奮要求合影，幫林佳龍加油打氣。

明天邊境解封，林佳龍對此表示，疫情告一段落，國境鬆綁開放，對台灣是非常重要的時刻，今天觀光旅宿業組織林佳龍後援會，一起迎接疫後經濟的復甦，過去他與觀光業者在疫情下並肩作戰，大家歷經了紓困、振興，到現在開放國門，期待台灣成為全世界疫後觀光的第一站。

林佳龍說，期待疫後觀光能把過去3年沒賺的錢都賺回來，明天不管是機場、港口開放，我們還是會做好防疫的工作，期待政府能做觀光業的後盾，他也有規畫讓新北市疫後觀光客人倍增，提出百億觀光基金計畫，在未來4年回到疫情發生前，甚至進一步倍增新北的觀光客，新北市有非常好的觀光資源，希望29區每區有勝點，迎接國際觀光客的來臨，做好食宿遊購行產業整合，讓新北大翻新、觀光大發展。

林佳龍明天將開始到黃昏市場掃街，他說，從接觸市場的店家、顧客，可感受到熱情的支持和鼓勵，百場的市場掃街是最直接的方式，就是進入巷戰，走入人群做最後的衝刺，感受到非常熱情的支持，我們愈走愈有信心。