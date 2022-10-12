教育部推動「生生用平板」之目標，宣告數位學習精進方案正式啟動(于家麒攝)

面對數位科技快速變遷的時代，為加強學生學習數位化，金門縣政府教育處今(12)日舉行「數位學習推動辦公室」揭牌儀式，由縣府秘書長陳祥麟主持，地區各國中小校長均出席參加，宣示金門縣推動數位學習的決心。

2022年初，教育部以「生生用平板」的口號，宣告數位學習精進方案正式啟動，教育部在四年內將投入200億元來執行這個重大政策。該政策補助一般學校每6班配發1班數量的行動載具，偏遠地區學校則教師及學生1人1台行動載具。而金門縣在今年3月即成立數位學習推動辦公室，負責規劃全縣國中小的數位學習精進方案，在獲得教育部全額經費補助下，依學校實際填報需求，推動辦公室為全縣國中小採購了6000台平板，再加上兩年內教育部補助之行動載具，達成「生生有平板」的目標，並且在8月前派發到各級學校。

教育處表示，數位學習推動辦公室，是由教育處跨科跨單位的組成，除了由教育部委派的外部專家學者，成員包括教育網路中心、國教輔導團、輔諮中心、英資中心、特教中心、教育處各科，並且由教育處處長擔任推動辦公室主任，每月定期召開工作會議。

此外，數位學習推動辦公室也規劃了許多配套措施，來提升教師數位教學的能力以及學生數位學習的動機，包括從今年起迄今，已舉辦全縣的8場次的教師數位學習增能研習，年底前還會有6場次要辦理、並依學校需求，採購數位教學軟體內容、規劃學生數位學習獎勵辦法、成立重點推動學校、規劃建置金門縣的數位學習平台等，期望金門的教育處能在數位化的浪潮下，縮短城鄉的數位資訊落差，達到聯合國SDGs優質教育的目標。

縣府祕書長陳祥麟說，金門縣在數位學習的推動上，從過往教育部的行動學習計畫、科技輔助自主學習計畫、數位學習推動計畫，已有多間學校參與，在網路基礎建設上，配合109年前瞻計畫，全縣學校普通教室建置觸控大屏270間，比率達96.1％，普通教室無線網路的覆蓋率達100％，並完成全縣中小學24校跨棟校舍10G光纖網路骨幹的建置。

陳祥麟也說，教育部本次數位學習精進計畫，補助全縣師生一人一台平板，據了解這些平板都是由教育部建置的「行動載具管理系統」所納管，因此家長可以放心，這些平板不會淪為玩具，而是教室課堂內的學習工具，這些數位工具，必定能讓金門縣的數位學習推動往前更邁進一大步。

教育處長黃雅芬表示，數位學習與數位教學，並非只是使用電子書、投影機或是觸控大屏等科技設備，進行傳統講述式的教學，而是從教學的模式徹底的翻轉，透過「生生用平板」計畫，在課堂中每位學生都有自己的平板，可以進到數位學習平台，進行互動式、個人化的學習過程，將課堂的主體回歸學生，教師轉變而成為一個輔助學習的角色，透過數位學習平台，替學生搭建合理的學習鷹架，個別化、差異化的進行學習。

教育處指出，根據學習金字塔理論，不同的學習方式，最後能記住的知識，分為七種程度，單純用耳朵聽5％、通過閱讀10％、結合聲音和圖片20％、實際示範30％、小組討論50％、實踐練習70％、教授他人90％，透過「生生有平板」，以及搭配適當的數位學習平台，營造出的智慧課堂，就能將小組討論、實踐練習及教授他人等高層次的學習方式，降低實踐的門檻，再搭配如翻轉教學、分組合作學習、科技輔助自主學習、適性學習等教學模式，數位學習的推動更有成功的機會。