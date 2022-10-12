香港女星雷凱欣擁有精緻美貌、F罩杯的好身材，曾在三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》露點演出，被封「香港波神」、「性感女神」。已息影8年、回歸家庭的雷凱欣，近日PO全身照，自嘲：「肉鬆泡泡顯老」，透露正在努力瘦身。

雷凱欣今（12日）先在IG限時動態PO圖文，暗示自己長期過著頹廢的生活，導致體重暴增；接著再發全身照，表示：「換上運動裝，偽造青春的氣息。」眼見24日即將滿39歲，雷凱欣透露每年的願望都是變瘦，自知懶惰太久，最近都很努力運動減重，自嘲：「除了肉地鬆泡泡顯老，其他看起來都仍然年輕。」

雷凱欣在演藝圈走美艷路線，曾拍三級片《禁室培慾之愛的俘虜》，火辣的演出傳被日本AV片商相中，願意越洋捧重金邀約合作。後來她轉到台灣發展，2010年更接拍三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，在戲中解放胴體，大方露點演出，因此一脫成名，甚至登上歐美國家的媒體，成為當時人氣最夯的香港性感女神。

不過雷凱欣沒眷戀演藝圈的五光十色，2014年拍完電影《大話天仙》便急流勇退，直到2018年才有了新消息，原來她和車行小開陳智聰結婚、生子，當時自嘲身材走樣，但完全不在意，只想把時間都拿來陪伴兒子成長。