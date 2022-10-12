松雀鷹雖然捕捉到並吃掉麻雀，但卻受困修車廠一天。（李順益提供／李忠一宜蘭傳真）

在宜蘭縣礁溪鄉經營汽車保修廠的李順益，昨天下午發現一隻保育類猛禽松雀鷹為了捕麻雀，誤入修車廠，但卻飛不出修車廠外，受困一天，今天（12日）晚上松雀鷹仍停留在高約9公尺的H型鋼上，且行動已比前一天遲緩，宜蘭縣政府農業處已派員了解，並協調台灣猛禽研究會協助。

李順益說，昨天下午1時許，一隻松雀鷹忽然飛進修車廠，還緊追著一隻麻雀，但闖入廠內後，松雀鷹往高處飛，而麻雀要逃離時松雀鷹將牠捕捉，還飛到廠內上方大快朵頤，但卻一直沿著屋頂飛，停在H型鋼上飛出不去。

李順益解釋，修車廠屋高約9公尺，大門約3.5公尺，因有落差才飛不出去，遂聯繫拍鳥俱樂部向農業處求助。

他表示，相較於前一天，今天松雀鷹明顯行動遲緩，有別於昨天的躁動，多半安靜停留在H型鋼上，但聽到新客人或農業處人員等陌生人的聲音時，又會顯得躁動不安，而松雀鷹受到驚嚇後，就只會往上飛。

農業處建議李順益關燈、關窗，試著獨留大門出口讓松雀鷹飛離，但直到今天晚上松雀鷹仍停在修車廠內。李順益說，其實這已經不是第一起，過去也曾發生過鳥誤闖，還飛到修車廠的中層，不過那次有順利脫困。