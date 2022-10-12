新北市五股區淡水河岸邊昨(11日)發現一具浮屍，死者是曾被譽為「王牌小編」的行政院長蘇貞昌心腹幕僚周家鴻。周家鴻的代表作是「政績告白語錄」，包括「若要我寫出對你的思念，絕對不只十三行」、「我需要二重疏洪道，來疏導我對妳那即將潰堤的愛情」等，如今回顧來令人不勝唏噓。

周家鴻是行政院員工，曾在2018年九合一大選為當時的民進黨新北市長候選人蘇貞昌，推出一系列結合撩妹金句的宣傳語錄，後來隨著蘇貞昌回鍋行政院長，周男也一併進行政院擔任網路小編，蘇貞昌曾稱周男為「王牌小編」。

臉書粉專「雙標黨的雙標物語」今(12日)也發文指出，回顧一下2018年的新聞報導，該篇新聞標題為：蘇貞昌「撩妹金句」誰想的？幕後功臣是「他們」。文中提到，蘇貞昌臉書粉專搶搭「撩妹」風潮，貼出7張照片，內容是蘇貞昌在台北縣長時期的政績，還分別搭上「撩妹金句」。內容包含「我建造了一個漁人碼頭，只為了釣到你的心」、「若要我寫出對你的思念，絕對不只十三行」、「那天，萬人的眼中盡是冉冉上升的天燈，而我的心中只有你」。

二重疏洪道也能拿來發揮，內容寫道，「我需要二重疏洪道，來疏導我對妳那即將潰堤的愛情」；板新特區則是，「在我心裡，畫了一塊專屬於你的板新特區」；還包括年輕人熱愛的貢寮海洋音樂祭，「海祭的那天重金屬樂中震耳欲聾，你沒注意害羞的我趁亂大喊我愛你」；石門則是走感性路線，「沒關係你可以向石門的風箏越飛越高，我的手一定會把線抓的更牢」。

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