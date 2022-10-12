由於通膨未能有效壓抑，聯準會未來作為可能更加鷹派，衝擊近期全球股債市同步大幅下挫，而在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，投信法人建議可採多元資產配置因應，以分散風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，看好息收較佳的美國REITs、Fallen Angel債券，以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。

謝夢蘭表示，在全球高齡化及肺炎疫情擴散下，生技產業需求有增無減，如去年以來各產業在疫情籠罩下的表現，生技產業相對具有韌性，例如高盛證券就預估，醫療產業2019～2022年的每股盈餘年複合成長率都有一成的實力，領先其他產業。在Fallen Angel債券方面，等於是折價買一個優質的債券，享有最甜美的收益。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，通膨處高位、主要央行升息舉措、經濟動能放緩等壓力干擾下，金融市場波動持續，建議穩健型投資人不妨透過多重資產、股債兼具的策略來因應市況變化，以平衡投資組合波動。