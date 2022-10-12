在新冠肺炎全球大流行之際，「基因定序」為醫療保健產業開創了新紀元，在未來能夠持續改善疾病診斷的過程，且基因定序能夠準確掌握到基因突變的結果，使得醫生更能夠對症下藥，將為生技產業掀起另一波爆發力商機。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，全球基因檢測市場商機在2021年已達到1,436億美元，預計到2027年將增長至2,639億美元，在2021～2027年期間的複合年增長率高達10.7％。遺傳和慢性疾病患比例的上升是推動基因檢測市場的重要推手。以奎斯特診斷公司為例，該公司利用基因革命技術，通過快速識別和控制傳染病對，將受惠龐大檢測商機，估計2022～2023年獲利成長率可達8～9％以上。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示，製藥大廠近年來併購活動熱絡，有望進一步帶動股價走勢，再者，FDA對於罕見疾病以及市場首見新藥的核准態度相對積極，整體而言生技醫療類股在基本面穩健、商機題材多元以及併購題材加持下，潛在上漲空間仍可期待。