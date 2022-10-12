搶在年度最大旅展「台北國際旅展（ ITF）」在11月4日至11月7日登場前，許多飯店業者先開跑線上旅展搶食商機，住宿、美食優惠齊發。宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至11月7日開賣「2022 ITF線上旅展」優惠下殺45折起，每人最低2247元就能入住體驗綠舞的細膩服務及豐富設施。

這次旅展商品中，詢問度爆表的戶外露營車，祭出4人入住僅1萬1088元起的超值價，寵物友善的露營車也讓賓客可攜帶心愛的寵物一起來度假，白天享用自助式活力早餐、遊園暢玩日式度假體驗，晚餐在漫天星空下享用露營區烤肉趴；若想有更寬敞的專屬空間或是辦派對，隱蔽性高的Villa獨棟設計房型，祭出1泊2食超值價1萬8500元起，購買Villa住宿券還送好玩又好吃的和菓子製作或抹茶體驗2擇1，相當划算。

凡購買綠舞旅展住宿券，就送萌寵餵食體驗。（綠舞國際觀光飯店提供）

若想住飯店，2人出遊入住極景客房，每間6088元起，1泊2食7488元起，可在擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用自助早餐飽覽美景，並品嘗舞饌日式料理精心準備的當季會席晚餐；適合家庭或好友一同出遊的「嵐」山景4人房8988元起，等於每人最低2247即可入住，每間極景客房皆可眺望不同視角的山海風景，是來到宜蘭不可錯過的美景。凡購買綠舞旅展住宿券會加碼贈送經典浴衣或大正浪漫體驗，還能體驗超療癒人心的園區內萌寵餵食；美食的部分，而饕客們最愛搶購的雙廳共用餐券，每位最低750元起就能品嘗好料。此外，綠舞會員首度推出旅展獨家優惠，每張會員卡1萬9999元即可享眾多會員禮遇5折起，再贈送價值3萬4000元的入會好禮。

不只線上旅展，綠舞也將在ITF台北國際旅展現場推出超多優惠，旅展現場好禮送不完，明年3月31日前使用旅展住宿券，每房再加贈風呂券2張；且為讓客人更靈活便利使用旅展票券，所有票券及贈送票券皆不分寒暑假，通通適用至明年10月31日。而無論是在線上或實體旅展單筆消費達2萬元就能參加抽獎，共計抽出4位幸運兒送出每張價值5萬7200元的「豪華湖畔Villa住宿券」。

綠舞國際觀光飯店即日起至11月7日推出「2022 ITF線上旅展」，雙人入住6088元起，家庭4人房每人最低2247元。（綠舞國際觀光飯店提供）

台北福華大飯店也預計將在10月底搶先開跑線上旅展，更首次迎合市場趨勢推出消費者在使用上更便捷的電子票券，屆時將有1泊2食住宿券、各式餐券等划算商品，最低下殺25折起。

高雄中央公園英迪格酒店在10月4日至11月7日推出秋季線上旅展限時搶購，最划算的4人入住家庭房下殺25折；而讓愛吃海鮮的賓客趨之若鶩的「霸王級海鮮痛風宴一泊二食」住宿券4666元，相當於29折，可讓雙人平日入住高級房城市景觀房型，晚餐大啖由各式海鮮料理而成的「漁夫返港慶豐收海鮮意麵」及散發香甜肉汁的「噗噗豚月見蓋飯」，翌日還能享用豐盛的半自助早餐，包含無限量供應主廚特製精緻主餐、澎湃異國風味自助餐檯及世界麵包大師研發客製的美味麵包。

高雄中央公園英迪格酒店的「漁夫返港慶豐收海鮮意麵」。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店也針對家庭出遊及小團體旅行推出「揪4要度假」平日住宿優惠，每人每晚不到1200元，相當於25折；另有翌日Wok on the Park全日餐廳半自助吧豐盛早餐4客加購優惠價1155元，約享39折。