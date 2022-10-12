全球金融市場近期不平靜，高通膨加上升息緊掐資金流向，著重中長期產業投資的創投基金、私募股權基金，流入資金急速腰斬，12日公布的《2022台灣私募股權基金白皮書》內容顯示，2022上半年在全球總經情勢波動，接連出現俄烏戰爭、通膨、衰退預期等情況，私募股權市場轉趨保守，2022年第一季及第二季的投資總額都呈現季減的趨勢，未投資資金減至1.2兆美元以下。

為快速掌握近期國內外私募股權投資市場動態，台灣併購與私募股權協會12日偕同勤業眾信聯合會計師事務所、中華開發資本、理律法律事務所及藍濤亞洲有限公司共同舉辦「2022私募股權論壇」。

國發會主委龔明鑫以線上參與開幕並致詞表示，私募基金可以扮演關鍵角色，協助台商布局東南亞，「政府可以運用金融資源，將有很多PE會通過國發會的資格函申請」，進一步協助供應鏈轉型成功，今年已有台杉六號科技基金通過資格，募資60億元。

德勤財務顧問總經理潘家涓表示，私募基金（PE）的資金來源管道擴大，特別是來自金融機構的資金就顯得重要。國發會2021年6月發布的「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，為私募基金擴大保險業資金及其他資金來源的管理；金管會保險局亦公告修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，放寬保險業得投資已依輔導管理要點向國發會申請取得資格函的私募股權基金，而創投事業亦需簽署「保險業自律規範」。

在金管會和國發會具名下，兩路要求創投基金和私募股權基金都需簽署自律公約，才能向保險業者募資。台灣私募股權協會和創投公會分頭統計，共有4家PE、50家VC業者簽署。「2022私募股權論壇」12日舉辦，國發會主委龔明鑫透露，有4家PE業者提出申請並簽署自律公約，至今有台杉六號科技基金通過