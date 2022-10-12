配合中共二十大召開，北京展覽館正在展出「奮進新時代主題成就展」。在國防和軍隊展區，陳列多張照片，包括今年八月初解放軍台灣島周邊海域展開的圍島軍演。（藍孝威攝）

中共二十大新聞中心今天上午組織中外媒體記者至北京展覽館參觀「奮進新時代主題成就展」，其中一個展區的主題是「堅持一國兩制，推進祖國統一」，介紹過去兩岸交流的歷程，其中以2015年的馬習會為最高潮，現場的留言簿，也有不少民眾寫下「祖國統一」的字句。而在國防軍隊展區，加入八月初圍島軍演的地圖，凸顯大陸對台軟硬兩手策略。

為配合中共二十大召開，北京展覽館於9至12月展出「奮進新時代主題成就展」。展覽設序廳、中央綜合展區、地方展區、展望展區、室外展區和互動展區6個展區，運用圖片、實物、模型等6000多項展覽要素，描述過去10年中國大陸取得的成績。

其中，中央綜合展區共分為12個單元，分別描述中國大陸在經濟建設、中國特色社會主義制度、全過程人民民主、依法治國、國防和軍隊、堅持一國兩制推進祖國統一等主題。

在國防和軍隊展區，陳列多張照片，包括中共解放軍東部戰區海軍在台灣島周邊海域展開實戰化演練，圖片中解放軍拿著望遠鏡偵查前方不遠處的蘭陽艦和岸上的花蓮和平電廠；還有今年8月4日至7日，美國眾議院議長裴洛西離開台灣後，解放軍舉行圍島軍演和實彈射擊的地圖，圖說強調「人民軍隊堅決捍衛國家主權與領導完整，決不為任何形式的台獨行徑和外部干涉留下任何空間」。

在一國兩制展區，除説明港澳過去十年的發展外，也展示兩岸各項交流活動成果，其中標誌性歷史事件2015年11月7日在新加坡舉行的馬習會，兩岸領導人握手的照片刻意放大成為展場的視覺焦點。

現場還放了一本簽名簿供遊客留言。一名年輕男子提筆留言「中國夢是兩岸同胞共同的夢」，一名大學女生受訪時說，「在百度地圖上搜尋台灣街道，很多都是以大陸地名命名，感覺很親切，疫情後如果開放，很想赴台灣旅遊走走看看。」