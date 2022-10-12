蔡英文稱讚6都第一名市長、桃園市長鄭文燦，今天晚間為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台，鄭稱讚蔡其昌不到30歲就當民政局長，年輕就當上立法院副院長，這是台中人的驕傲，也證明他的好能力，大台中需要大建設、需要大進步，民進黨對台中的支持，讓台中更進步，呼籲選蔡其昌改變台中。

鄭文燦指出，蔡其昌是資深的球迷，也爭取非常多棒壘球的軟硬體，擔任中華職棒會長，原本只有5隊，他上任1年內增第6隊。

鄭文燦表示，海線沒有自來水，就想辦法牽自來水，他知道民意在哪就立刻解決 他若當選，一定是接地氣的市長，相信他的能力，一定能讓市區、山區、海線、屯區等各區發展齊全。

鄭文燦說，只有捷運藍線是不夠的，必須要有綠線，形成大台中交通路網，所以必需要能跟中央配合的市長，將一條條捷運興建完成，才能變成捷運網，所以一定要投票給蔡其昌。

鄭文燦也提到台中空汙問題，舉例，林口電廠主張減煤，如果一個市長沒辦法達成與中央共識，那中央方案就沒辦法施行，如果要新鮮空氣，請選蔡其昌跟中央搭配。