中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員邱紫庭是文化大學新聞系系花，還曾擔任系學會會長，甜美外型和性感身材擁有一票支持者，有網友認為她外型神似前主播吳怡霈，近日她曬出一段雨中熱舞的影片，只見她穿著亮片小吊帶，跳到一半還脫褲子，火辣程度破表。

Rakuten Girls成員邱紫庭昨（12日）在社群平台曬出影片，寫下：「來了女孩日DAY1賽後舞蹈演出，第一次雨中熱舞還挑戰脫褲子，都獻給大家了」，只見她在隊伍當中身穿黑色亮片吊帶裝，渾圓曲線呼之欲出，搭配扇子的舞蹈氣勢十足，扭腰擺臀模樣很是性感，舞蹈中途啦啦隊成員們跟隨音樂脫下黑色長褲，露出裡面穿著的皮褲，撩人舞姿讓觀眾看到噴鼻血。

該影片創1.9萬觀看次數，許多粉絲熱情留言：「最辣最性感的女紫（子）」、「這表演很可以」、「妳最嫵媚」、「性感破表啦」、「真的是又辣又酷又甜」、「看到脫那段要流鼻血了」。

邱紫庭日前到龜山島牛奶湖出遊，她透露自己一開始有暈船，不過經過休息後好多了，「不然這麼美的景色，就要錯過了」，影片中邱紫庭綁著高馬尾，下半身穿了一條短褲，上半身的黑色比基尼擠出深邃事業線，轉身時露出白嫩美背，小蠻腰沒有任何贅肉，身材很不錯，邱紫庭對著鏡頭露出甜笑，甚至飛吻，許多粉絲看到後激動留言：「泳衣紫庭好美好辣」、「還好有復活，不然這麼美的少女就要錯過了」、「身材讚唷」、「看到妳這麼美的景色也讓人暈了」、「流量密碼有掌握住喔」。