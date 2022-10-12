北韓近半個月內七度發射中短程彈道飛彈，對外聲稱一系列活動都是「戰術核武器運用部隊」實施的軍演。對此，韓國國家安保室室長金聖翰12日表示，韓方將與支持北韓無核化的國際社會成員一起引導北韓做出正確選擇，並將為此與中國密切合作。

韓聯社引述韓國總統辦公室消息，金聖翰在位於首爾的韓國新聞中心與外媒常駐記者們座談時表示，北韓本月10日就最近的一系列射彈挑釁發布立場，將採取何種措施不得而知，韓國政府將密切關注北韓動向，並做好萬全準備應對。

金聖翰同時就朝鮮半島局勢表示，北韓接連不斷發起飛彈挑釁，還宣稱可能以先發制人的方式動用核武，持續加劇半島緊張局勢，韓方嚴正關切相關情況。他強調，北韓發射彈道飛彈違反聯合國安理會的相關決議，也是正面挑戰國際社會。韓方將與國際社會合作，繼續尋求有效遏制北韓挑釁的方案。

是否有具體應對之策？金聖翰指出，將致力於讓國民安居樂業，並通過具有壓倒性的韓美聯防力量加強嚇阻力，讓北韓認清開發核武只會使其更加孤立於國際社會。

金聖翰還提到，從8月底「乙支自由護盾」美韓聯合軍演，至10月6日韓美日反飛彈聯合軍演的一系列威嚇措施，強調韓方表態並非空話，而是通過一系列措施證明了北韓挑釁會讓韓美日三方加強安全合作。

為解決北韓核問題，韓國駐北京大使鄭在浩9日也曾表示，將努力爭取中方在執行聯合國安理會決議和重啟無核化對話方面發揮建設性作用，並爭取中方支持韓國通過對話和平解決北韓核問題。