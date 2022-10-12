換季時期到來，也是決定「斷捨離」的時機。許多居家型網紅們紛紛推新片，示範如何整理換季衣物，讓衣櫃使用起來更順手。

收納首先要有好工具，獲眾多網紅推薦的是「透明可視、一件一格」的櫃內衣物收納盒，用以置放T恤等小件衣物，折疊成方塊後併排收納是不敗趨勢。步驟簡單，將左右兩邊交疊對折後，衣物腰端往領口折約三分之一，再將領口端採適當距離折塞填進下端、包覆全體就完成了，方塊狀地列於盒中，一目了然。

秋冬不可少的毛衣，看似難收拾，卻比收納T恤還要容易，原因在於毛衣自身更有彈性，可以輕鬆地以折T恤方式，最後同樣用毛衣下端包覆全體，依序排疊也能辨識。

KEYWAY 天天收納盒5L MY11（寶家提供）

寶家今年度看準居家商機，再度與百年德國vivo攜手合作，不畏疫情影響，在家用餐隨時都要很有儀式感，強調透過不同的生活選品，讓居家空間煥然一新，打造全新生活美學，一共推出7款居家高檔餐具印花換購，一整套經典又好入手的歐式生活選品，以沉穩內斂的簡約設計帶出追求品味的輕奢質感，最低1折起就能帶回家，即日起至11月1日於全台寶家門市，單筆消費滿150元贈1枚印花，印花換購任乙件商品，加贈10枚印花。