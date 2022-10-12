永昕（4726）12日宣布，私募普通股現金增資16.25億元，在日本知名藥廠JCR和晟德兩大股東支持下，資金到位，未來將加速大D（Development，開發）中M（Manufacturing，生產製造）布局，成為躍進國際舞台的CDMO公司。

此次私募案，JCR是以每股32.5元，買進42,000千股，合計13.65億元（42,000千股），以持股20.48％躍居為永昕最大股東；另外，晟德則投資2.6億元（8,000千股），目苛持股20.46％，降為第二大股東。

JCR成立於1975年，以開發、生產及銷售罕見疾病生物藥聞名，已上市產品有重組生長賀爾蒙GROWJECT、異體細胞治療產品TEMCELLRH S Inj.、重組融合蛋白IZCARGOR等。其中，IZCARGOR是運用可克服腦 血屏障技術平台的蛋白設計，用以治療第二型黏多醣症（又名韓特氏症），此產品2021年於日本上市，目前與日本武田製藥（Takeda）合作準備進入全球市場。

永昕表示，JCR為多年的CDMO客戶，此次以策略性投資人身分入股，不但強化永昕的財務體質，透過更多製程開發與生產的委託，亦可加速永昕成為以創新的開發能力，與適當的生產規模（大D中M），躍進國際舞台的CDMO公司。

持續強化CDMO競爭力並擴展市場的永昕，目前已與工研院、建誼生技策略聯盟建構完整的ADC一站式服務鏈、並正籌備建置細胞治療的前導工廠。

另外，永昕的GMP一廠正積極配合韓國客戶的藥品開發進程，準備明年到來的日本查廠；最高產能可達12,000升的GMP二廠，已開始接客戶訂單。

永昕表示，將持續以高障礙、新穎性的開發技術，及優質且精緻的生產量能，逐步實現成為全球生物藥生產基地的目標。