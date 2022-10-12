總獎金台幣300萬元的2022仰德菁英公開賽12日在再興高爾夫俱樂部進行第二回合，比賽現場風勢依舊強勁，王偉軒抗風成功，打出低於標準桿6桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿躍居領先；林文堂抓鷹射鳥、揮出69桿，以兩回合低於標準桿4桿的140桿，暫列第2，首回合並列領先的蔡雨達以71桿結束第二回合，兩天下來總桿141桿暫獨居第三。

賽事兩回合結束，大會取總桿高於標準桿9桿的153桿共57位選手（包含2位業餘球員），晉級後兩回合決賽。這個晉級線已創下今年最多桿的晉級桿數。今年5月初在台灣高爾夫俱樂部三花TPGA錦標賽，是以兩回合高於標準桿8桿的152桿以內選手晉級決賽。

王偉軒這回合不畏強風，開球穩定、鐵桿也打出水準，有14個洞成功打上果嶺，推桿28推更助他抓下7隻博蒂及僅出現1個柏忌，他說：「今天風勢雖然依舊很強，不過風向與昨天差不多，我的開球木桿狀況很好，心中自有定見，擊球距離很有信心，加上今天的旗位沒有昨天那麼難，所以打出好成績。」

「台灣一哥」林文堂前9洞起伏較大，雙柏忌與老鷹各一，後9洞鐵桿推桿都準，抓下4隻博蒂，出身多風新豐球場的「阿堂」表示，自己今天打得很棒，雖然風很亂且比昨天更強，挑戰性更高，不過要用頭腦打球，擊球不能打高，但又要注意距離與方向，「連推桿都要抓風！因為陣陣強風有時把人與球都吹得會晃動。」

自第10洞出發的蔡雨達，前9洞連續3洞都因5呎保帕未推進，出現三推，苦吞3個柏忌，所幸後面又抓下3隻小鳥補平，全場以低於標準桿1桿成績作收，他說：「今天的開球木桿與鐵桿都還好，還算穩定，前面花掉不少，不過後來都有補到，最後以under收場，還不錯！」