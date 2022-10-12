美國近期可能通過《台灣政策法》，北京也密切關注其發展。政大東亞所特聘教授暨國關中心副主任王信賢12日表示，中國大陸會否在其反獨或促統的法律上有所動作，將視美國《台灣政策法》最終內容而定。他提醒，我們必須留意，美中是否可能各自以國內法來進行涉台的法理競爭。

國立政治大學東亞研究所12日舉辦《一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視》新書發表會，王信賢出席發表會時做出上述表示。

王信賢分析，從北京的觀點來看，台灣問題不是單純的兩岸關係，而是鑲嵌在「兩個大局」之中，其一是中華民族偉大復興的國家發展戰略，其二是美中戰略競爭的國際大局。就此而言，過去學界認為台灣問題在中共的決策序列裡處於偏後，但若考慮到兩個大局，台灣問題在北京的決策序列中會一直往前挪移，特別是台灣問題現在更涉及大陸的主權安全與發展核心利益。

對於即將出爐的二十大報告涉台內容，王信賢預估，起頭應為「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，結尾則是「團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一」。而其中的頂層設計是「新時代解決台灣問題總體方略」，政治定位為「和平統一、一國兩制」及「一中原則和九二共識」，實踐方案是：積極透過民主協商、探索「『兩制』台灣方案」，對台政策則會寫明反獨、促統、促融與反對外部勢力干涉。

王信賢指出，美國眾議院議長裴洛西訪台之後，第三份對台白皮書裡頭更加把反獨與反對外部勢力干涉連結起來。他表示，過去這幾個月，對台灣而言是最好的時代，因為台灣的國際能見度大增；但這也是風險最高的時代，因為中共對台的急迫性正在增加。

針對美國正在力推的《台灣政策法》，王信賢提醒，我們必須留意，美中是否可能形成各自以國內法的方式，來進行涉台的法理競爭。他指出，中共對台法理鬥爭分為兩部分：第一是反獨法律，未來須關注《反分裂國家法》會否修法或推出施行細則，尤其是涉及「非和平手段」部分。第二是促統法律，須留意北京會否推出《國家統一法》、甚至是《台灣基本法》。王信賢表示，這是一個動態的過程，北京將視美國《台灣政策法》推出的內容去做調整。