露營風盛行，高市觀光局攜手時尚雜誌GQ，首度將城市野營派對移師到高雄衛武營，10月15日起一連2天推出多元品味露營帳篷、露營車、美食市集、聯名商品，還找來金曲歌后艾怡良、人氣樂團告五人等卡司連番獻唱，重塑大家對Outdoor的生活想像。對此，高雄市長陳其邁今（12）日就在臉書上喊話「聽現場的機會來囉！10月的高雄超熱鬧！」

陳其邁在臉書上PO出一篇「『城市野營』首度來到高雄了！」表示，「喜歡告五人、艾怡良、麋先生、icyball 冰球樂團、原子少年 火星Mars、淺堤，聽現場的機會來囉！10月的高雄超熱鬧！」陳其邁更指出，好多人都說「高雄是不是沒有要放過大家？」除了精彩的台灣設計展在蓬萊商港延續到10月23日，觀光局和時尚品牌雜誌GQ聯手的「高雄城市野營」，也即將在這週六日10月15日、16日在衛武營戶外草地舉辦。

陳其邁說，自備野餐墊，就能和家人、朋友們在戶外大草皮，聽音樂享受最Chill的高雄時光。必看的職人秀，則將示範露營不可缺少的野地生火、製作豪華野炊及手沖咖啡。週邊還有限定美食、裝備市集、露營車及玩樂工作坊，滿足大家對戶外生活的所有想像！最後更喊話「這週六日，準備好到高雄城市野營，找戶外美好生活了？喜歡『凹豆』(Outdoor)的你，一定要帶著親朋好友一起來！邀請大家逛完設計中島，更要來到城市野營，一同探索城市與設計的美好」。