韓國校園愛情劇《青春應援CHEER UP》，因演出《我的室友是九尾狐》獲封「最帥學長」的裴仁爀飾演延禧大學啦啦隊團長朴正宇，《Penthouse上流戰爭》中的雙胞胎妹妹韓智賢則飾演新進團員都海伊，2人都為戲苦練啦啦隊舞蹈，從今年2月到拍攝期間都日以繼夜地練習，裴仁爀直呼：「練習量真的很大，甚至一度讓人懷疑，我到底是爲了跳舞還是演戲在練習。」韓智賢也有同感：「從體力上來說，真的是太累了！」但他們都對於在刻苦練習多時，最後能在舞台上展現完美的一面，感到相當滿意。

劇中，韓智賢肩負部分家計責任，她為了賺取100萬元，決定「賣身」加入啦啦隊1個月，卻與初見面互看不順眼的裴仁爀關係緊張，但隨著朝夕相處，2人開始看見彼此不為人知的一面，漸漸擦出曖昧火花。也因意外被反鎖在地下室裡，感情加溫，裴仁爀眼見韓智賢差點被櫃子上雜物砸到，立馬衝過去「櫃咚」挺身保護她，2人關係未來發展令人期待。不過，在粉紅氛圍洋溢的啦啦隊裡，卻流傳著20年前留下的「死亡預言」，就是該屆會有一名啦啦隊員死亡，替故事埋下另一懸疑伏筆。《青春應援CHEER UP》每週二、三在MyVideo跟播。

郭東延在《高斯電子公司》飾演公司營銷三部的闖禍精李相植。（MyVideo提供）

另一部韓劇《高斯電子公司》，由曾在《雲畫的月光》、《黑道律師文森佐》、《黑話律師》裡有亮眼表現的郭東延首度擔任男主角，飾演公司營銷三部的「闖禍精」李相植，劇情一開播就因上傳錯公司行銷影片而鑄下大錯，被同事五花大綁囚禁在儲藏室處罰，堪稱「最雷職場豬隊友」。但是傻人有傻福，他與高聖熙飾演的辦公室美女前輩車娜萊，租到同一層公寓當隔壁鄰居，還因為蜘蛛出沒，被前輩當場撲倒在地，當眾上演親密接觸，爆笑的辦公室感情線即將展開。《高斯電子公司》每週五在MyVideo跟播。